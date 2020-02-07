МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Подведомственное Минэнерго ФГУП "Ведомственная охрана" отменило госзакупку своего Северо-Кавказского филиала, в перечне которой была прописана позиция, оскорбляющая бывшего президента США Барака Обаму, говорится в комментарии Министерства энергетики РФ.

Ранее в пятницу ряд СМИ обратил внимание на тендер, размещенный на портале госзакупок 17 января, в котором ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго в контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Северо-Кавказского филиала включил автомобильную наклейку с оскорбляющей Обаму надписью.

"Наличие в перечне таких наклеек является технической ошибкой и недосмотром соответствующих служб предприятия. Руководством предприятия принято решение отменить закупку в целях уточнения некорректно составленного технического задания. Должностные лица, ответственные за допущенные ошибки, понесут ответственность в соответствии с законодательством", — подчеркивает министерство.

Согласно сайту госзакупок, предприятие отказалось от проведения данного тендера 7 февраля.

Как уточнили в ведомстве, по информации ФГУП "Ведомственная охрана", перечень продукции был сформирован исходя из предложений потенциальных поставщиков, работающих на этом рынке, и составляет нескольких тысяч позиций.