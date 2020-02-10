МОСКВА, 10 фев /ПРАЙМ/. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, наименее доступно оно для жителей Карачаево-Черкесской республики, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

МИНИМАЛЬНЫЙ РОСТ ЦЕН

В 2019 году цены на бензин в России были довольно стабильными. В целом по стране стоимость бензина марки АИ-92 с середины января 2019 года по середину января 2020 года выросли на 1,3%, это минимальный рост за много последних лет.

Стабильности цен, по мнению экспертов, удалось достичь за счет введенного правительством в середине 2019 года демпфирующего механизма на рынке моторного топлива, который позволяет повысить компенсацию нефтяным компаниям недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Впрочем, уровень цен и их динамика в различных регионах различаются довольно существенно. В январе 2020 года разрыв между максимальной и минимальной ценой на бензин марки АИ-92 в российских регионах составлял 40%.

При этом доходы населения в регионах также существенно различаются, поэтому цена на АЗС не всегда свидетельствует о большей или меньшей нагрузке на бюджет водителей. Все зависит от отношения цены бензина к заработной плате.

СЧИТАЛИ ПО АИ-92

Для оценки доступности автомобильного топлива по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности бензина для населения.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта Федерации на среднюю в регионе заработную плату. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2020 года.

В ЛИДЕРАХ – СТОЛИЦЫ И КРАЙНИЙ СЕВЕР

В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе столицы. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2091 литр в месяц. Второе место заняла Москва (1886), третье – Ненецкий автономный округ (1640).

Еще в 11 регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более 1000 литров бензина АИ-92. К ним относятся Чукотка, Магаданская область, Сахалинская область, Югра, Камчатка, Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Коми и Красноярский край.

МЕНЬШЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В среднем по России значение доступности бензина АИ-92 составляет 963 литров на одну зарплату, при этом в 68 регионах показатели ниже. Самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители Ямала.

Это объясняется не только ценами на бензин, которые во многих регионах Северного Кавказа выше среднероссийских, но и низкими зарплатами. На среднюю в Кабардино-Балкарии зарплату в месяц можно купить 554 литра бензина АИ-92, в Дагестане – 531 литр, в Карачаево-Черкесии – 525 литра.

В замыкающую рейтинг десятку регионов с самой низкой доступностью бензина также входят Ивановская область (562 литра), Калмыкия (570), Северная Осетия – Алания (572), Ингушетия (573), Саратовская область (575), Адыгея (575) и Чечня (578).

ДОСТУПНЫЙ НЕ ЗНАЧИТ ДЕШЕВЫЙ

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах — от 39,97 рубля за литр в Челябинской области до 56 за литр на Чукотке. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне.

Бензин АИ-92 в середине января 2020 года стоил больше 45 рублей за литр в шести регионах, при этом во всех этих регионах среднемесячную зарплату можно купить более 1000 литров бензина. Это Чукотка (56,00 рублей за литр), Якутия (54,25), Магаданская область (50,08), Камчатка (48,32), Сахалинская область (48,02) и Ненецкий автономный округ (45,54).

В лидирующей группе с самыми низкими ценами на автомобильное топливо представители разных федеральных округов. Как отмечалось выше, минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине января 2020 года в Челябинской области (39,97 рублей за литр). Еще в четырех регионах стоимость бензина АИ-92 была ниже 41 рубля за литр. Это Томская, Курганская, Ярославская и Кемеровская области. При этом в ряде регионов с относительно низкой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами в этих регионах.

ДИНАМИКА ЦЕН НА БЕНЗИН

В среднем по России цена бензина АИ-92 с января 2019 по январь 2020 выросла на 1,3%. При этом в 13 регионах средние цены на бензин за этот период снизились, наиболее существенно – почти на 6% – в Крыму и Севастополе.

Сильнее всего цены на моторное топливо выросли в Бурятии, где средняя стоимость бензина АИ-92 с 21 января 2019 года по 20 января 2020 увеличилась на 4,5%.

По мнению экспертов РИА Новости, демпфирующий механизм показал свою дееспособность в 2019 году и нет оснований сомневаться в его дееспособности в 2020 году. Поэтому вряд ли рост цен на бензин ускорится и поднимется выше уровня инфляции. При этом Минэкономразвития ожидает повышения начисленной заработной платы в 2020 году примерно на 5%. Таким образом, доступность бензина в среднем по России, как минимум, не будет ниже, чем в 2019 году.