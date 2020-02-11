ВЛАДИВОСТОК, 11 фев /ПРАЙМ/. Представитель приморского судовладельца — компании "Наяда" — выехал в Южную Корею, чтобы разобраться с вопросом возможного нарушения при бункеровке танкера "Залив Восток", сообщил РИА Новости представитель судовладельца.

Ранее в береговой охране южнокорейского города Кунсан РИА Новости сообщили, что два российских танкера были пойманы в ходе незаконного переливания нефти без уведомления властей, им выпишут штраф. Как отметили в береговой охране, предупреждать власти необходимо потому, что в случае утечки нефти суда могут просто скрыться с места происшествия. Пока идет расследование.

"Танкер находится в территориальных водах Республики Корея, в исключительной экономической зоне этой страны… Касательно бункеровки — мы разбираемся. Не исключено, что капитаном судна не были уведомлены власти, что будет идти бункеровка. Разбираемся, если что-то нарушили, то что и по чьей вине. Капитаном противоправные действия не совершались. (Ситуация) связана с уведомлением местных властей о том, что будет совершаться та или иная операция. Возможно, речь идет об этом нарушении. Сейчас по данному вопросу в Корею выехал представитель компании", — сказал собеседник.

Он отметил, что пока компания не получала уведомлений о нарушении или штрафе. Собеседник уточнил, что судно не задерживали, членов экипажа не арестовывали, претензий к ним нет. Кроме того, портовые власти проверили судовые документы на танкере, вопросов к ним не возникло.

"Запрета деятельности или нахождения судов нашей компании в территориальных водах Кореи нет. Надеемся, что и дальше к нашей компании претензий не будет", — отметил собеседник.