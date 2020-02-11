МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Американский инвестиционный банк Morgan Stanley на фоне вспышки коронавируса снизил прогноз по стоимости нефти марки Brent в первом квартале 2020 года до 55 долларов за баррель с ожидавшихся ранее 67,5 долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на обзор банка.

Таким образом, прогноз снижен сразу на 18,5%. На прошлой неделе другой американский банк — Citigroup — также снизил прогноз по стоимости нефти Brent в январе-марте 2020 года до 54 долларов с 69 долларов (почти на 22%).

Во втором квартале Morgan Stanley ожидает стоимость барреля Brent на уровне 57,5 доллара вместо прежних 65 долларов.

Банк также на 15% снизил прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году, до 850 тысяч баррелей в сутки, в свете сокращения железнодорожных и воздушных пассажирских перевозок на 60-70% из-за коронавируса. В результате, по оценкам Morgan Stanley, избыток предложения на рынке нефти в 2020 году может составить 300 тысяч баррелей в сутки. Банк также отметил наличие рисков, из-за которых прогнозы по мировому рынку нефти снова могут быть ухудшены.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. На текущий момент число заболевших в Китае превысило 40 тысяч, более 1 тысячи человек умерли.

Коронавирус потенциально угрожает целому ряду отраслей мировой экономики, включая туризм, торговлю и перевозки. На этом фоне нефть марки Brent с начала года подешевела почти на 20%.