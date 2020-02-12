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МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" не получала от боливийской стороны заявлений о приостановке совместного проекта по строительству центра ядерной науки и технологий, сообщил РИА Новости представитель "Росатома".

В среду боливийское агентство по ядерной энергии (ABEN) распространило заявление, что правительство Боливии приостанавливает проект по строительству этого ядерного центра до тех пор, пока парламент и прокуратура этой страны "не выскажутся по этому вопросу".

"Комментария этого сообщения пока не может быть, поскольку официальных заявлений от боливийской стороны мы не получали", — сказал собеседник агентства.

"Росатом" продолжает реализацию проекта", — добавили в госкорпорации.