МИНСК, 16 фев /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом взаимодействие в энергетической сфере, сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

"В рамках рабочего визита в ФРГ министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. В ходе встречи стороны позитивно оценили развитие двустороннего диалога и взаимодействия", — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что "предметно были обсуждены возможности расширения взаимодействия по ряду направлений, в том числе в энергетической, цифровой и сельскохозяйственной сферах". "Достигнуты договоренности о проведении в ближайшей перспективе заседания совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также об обмене визитами различного уровня", — говорится в сообщении.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности также состоялись краткие беседы главы белорусского внешнеполитического ведомства с министрами иностранных дел Армении, Грузии, Египта, Киргизии и Польши, а также руководителями делегаций ряда других стран и международных организаций.

РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева.

На фоне нефтегазовых споров президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве сообщали, что Минск рассматривает поставки с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, Минск закупил 86 тысяч тонн норвежской нефти, а также начал забор для своих НПЗ технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы в транзите российской нефти. В пятницу Лукашенко сообщил, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику.