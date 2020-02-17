ВЛАДИВОСТОК, 17 фев /ПРАЙМ/. Представитель законодательного собрания Приморья в Совфеде Людмила Талабаева заявила, что распространение нового коронавируса сказывается на дальневосточных угольных портах, отправляющих грузы в КНР, сообщает в понедельник региональный парламент.

"Людмила Талабаева остановилась на социальных и экономических последствиях введения ограничительных мер против распространения коронавируса… Определенные трудности начали испытывать дальневосточные угольные порты, отправляющие львиную долю грузов в Китай. Также значительные возможности теперь перекрыты для лесопромышленников и рыбодобывающих компаний, для которых рынок КНР – ключевой", — говорится в сообщении.

По словам Талабаевой, кроме того, российские предприятия сталкиваются с нехваткой компонентов китайского производства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1770.