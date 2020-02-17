МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Москва продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Диалог будет продолжаться, тем более что говорили о том, что, собственно, продолжатся контакты и белорусских коллег, и так далее, непосредственно с компаниями-поставщиками нефти. Собственно, главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы двусторонней интеграции, они будут сейчас заниматься проработкой темы поставок энергоресурсов", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности России продолжать диалог с Белоруссией по теме поставок энергоносителей.

Он отказался комментировать некоторые эмоциональные высказывания белорусского лидера.

"Я воздержусь от комментариев. Там иногда действительно, скажем так, эмоции берут верх. Будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, из этого мы и будем исходить", — добавил Песков.

Он не стал комментировать и распространенные белорусскими СМИ слова Александра Лукашенко о том, что целью России является не "интеграция", а "инкорпорация" Белоруссии. Песков подчеркнул, что цели РФ озвучивались президентом Владимиром Путиным неоднократно.

"Я оставлю это без ответа. Это неоднократно уже говорилось президентом Путиным, не вижу смысла повторяться", — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также оставил без комментариев вопрос, что мешает президенту Белоруссии понять позицию России.