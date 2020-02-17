МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ на последнем заседании поддержало четыре законопроекта, которые после принятия помогут реализации якорных проектов в Арктике, в частности, "Роснефти", рассказал вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Также мы с Андреем Рэмовичем Белоусовым в тесном контакте работаем над перезапуском инновационного цикла. Считаю, что на последнем заседании правительства были рассмотрены и поддержаны четыре законопроекта, которые после принятия откроют реальную возможность реализации якорных проектов в Арктике, в частности, "Роснефти" и других наших добывающих компаний, что очень важно. Они, безусловно, дадут прирост темпам экономики страны", — сказал Борисов.