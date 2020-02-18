МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и копии документов.

Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев. Сейчас по закону самостоятельно разрабатывать шельф могут только госкомпании — "Газпром" и "Роснефть". Инициатива вице-премьера предполагает возможность частных компаний входить в консорциум с "Росшельфом". По его замыслу, госкорпорация будет осуществлять сбор и экспертизу заявок на участки шельфа, согласовывать проекты разработки месторождений, вести переговоры с инвесторами.

По данным газеты, основная претензия Минэнерго и Минприроды к подобной идее — в неясности смысла создания "Росшельфа". Законопроект не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а также вопросы ее финансово-экономической эффективности, пишет издание со ссылкой на письмо замминистра энергетики Павла Сорокина в Минвостокразвития.

Кроме того, "Росшельф", согласно проекту, претендует на многие полномочия действующих органов власти, а сам должен существовать в новом правовом режиме. "Проект создает конфликт интересов: корпорация наделяется административными и нормотворческими полномочиями, в то же время она будет участником соглашения, которое является непосредственным объектом контроля", — говорится в письме Сорокина.

Как отмечает издание, у Минэнерго возникла дюжина базовых возражений к законопроекту, помимо "значительного количества замечаний редакционного и юридико-технического характера, которые могут быть даны в рабочем порядке". Минприроды в своем отзыве заявило об отсутствии "очевидных целей и достаточных оснований" для создания "Росшельфа", пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с текстом письма. В министерстве считают, что предоставление госкорпорации заявленных в законопроекте широких полномочий может негативно сказаться на перспективах развития шельфа.

Доводы обоих министерств во многом схожи, отмечает газета. Собеседник издания говорит, что в Минприроды считают, что "наделение корпорации предлагаемыми полномочиями будет противоречить принципам функционирования системы органов исполнительной власти". В министерствах не ответили на запрос газеты.