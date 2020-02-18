МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Правительство скорректировало "дорожную карту" поддержки нефтегазохимической отрасли, теперь завершить работу по законопроекту об обратном акцизе на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ) нужно в этом феврале, тогда как ранее этим сроком был март 2019 года, говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на портале правовой информации.

При этом, согласно ранней версии документа, утвержденной в начале прошлого года, стимулирующие налоговые условия предполагалось создать только по этану и для мощностей, введенных в эксплуатацию или реконструированных для извлечения из природного газа этана после 1 января 2022 года.

Согласно новому распоряжению, такие условия должны охватывать и СУГ, а сроки по вводу или реконструкции мощностей отсутствуют. При этом, как и прежде, ответственными за законопроект ведомствами являются Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторг, а также ФАС.

Одновременно из "дорожной карты" исключены планы изменить ставку вывозной налоговой пошлины на СУГ, чтобы их больше использовали как сырье для нефтехимии и топлива в РФ. Также исключены планы по разработке механизма, предусматривающего использование в полном объеме всех допдоходов от изменения пошлин на СУГ на предоставление обратного акциза по сжиженным углеводородным газам.