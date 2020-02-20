МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Угольные ТЭЦ являются одним из загрязнителей воздуха в Красноярске, но не могут быть названы основной причиной установления режима "черного" неба, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе Главной геофизической лаборатории им. А. И. Воейкова (входит в состав Росгидромета) Сергей Чичерин.

С вечера 14 февраля из-за ухудшения экологической обстановки в Красноярске на четыре дня объявили режим "черного неба". Между тем Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе. По мнению жителей Красноярска, которые установили собственную сеть мониторинга за качеством воздуха, главной причиной смога в городе является сжигание угля в котельных, ТЭЦ, предприятиях и в частном секторе.

"Выбросы разных предприятий перемешиваются, и кто именно является виновником (загрязнения воздуха), неизвестно, а, может быть, все вместе. Это тоже так просто не определишь. Даже если был бы датчик, который все это определял, датчик не знает? от кого это пришло… Они (угольные ТЭЦ) дают дополнительный вклад, но насколько, я сказать не могу", — сказал Чичерин.

Ученый отметил, что угольные ТЭЦ являются источником загрязнения воздуха и следует переходить на более чистые энергосистемы.

"Это (угольные ТЭЦ) неэкологично и архаично. Все-таки угольные частицы в большом количестве вылетают, как ни крути, но то, что они являются главным виновником, я не думаю, что это можно сказать", — уточнил Чичерин.

В рамках проекта "Чистый воздух" сводные расчеты по выбросам должны быть закончены весной. На основании этих расчетов будет понятно, кто и на сколько должен сокращать выбросы.

"Из этих расчетов будет видно, какие частицы дают больший вклад. Частицы больше дают, а не газы. Еще другой момент, что газы при взаимодействии могут давать твердые частицы. Тоже фактор, который надо учитывать… Автотранспорт тоже вносит свой вклад", — сказал Чичерин.

По словам представителя Росгидромета, выводы городских активистов о состоянии воздуха сделаны на основе несертифицированных датчиков и утвержденной методики, поэтому они не могут служить основанием для принятия решений для сокращения выбросов.

"Сводные расчеты должны прояснить ситуацию. Правилами проведения сводных расчетов предусмотрено, что они должны охватить 95% выбросов в городе. Сводный расчет должен охватить большее количество веществ чем те, по которым сейчас проводятся измерения и картина получится более информативной", — пояснил Чичерин.