МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Совет директоров "Сибура" на заседании 25 февраля обсудит рекомендации о выплате дивидендов по результатам 2019 года, сообщает компания.

"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: рекомендации общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы за 2019 год, порядку и срокам их выплаты", — указано в сообщении.

В сентябре акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2019 года общим объемом 16,77 миллиарда рублей, или 7,7 рубля на одну обыкновенную акцию. По результатам 2018 года с учетом промежуточной выплаты компания направила на дивиденды 33,8 миллиарда рублей, или 15,52 рубля на одну обыкновенную акцию.

В феврале председатель правления "Сибур холдинга" Дмитрий Конов сообщал, что компания в вопросе выплат дивидендов за 2019 год будет придерживаться дивидендной политики, предполагающей выплаты не менее 35% от скорректированной прибыли по МСФО.

"Сибур" — ведущая нефтехимическая компания России. Перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру.