МИНСК, 22 фев — ПРАЙМ. Белорусские строители готовы принять участие в проекте возведения "Росатомом" двух блоков АЭС в Венгрии, сообщил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

"Наши специалисты на нашей станции (при строительстве Белорусской АЭС — ред.) уже получили значительный опыт, они будут привлекаться… госкорпорацией "Росатом" на эту стройку. Я только вчера вернулся из Венгрии, мы договорились о том, что в конце марта их делегация приедет сюда для более предметных переговоров на эту тему", — сказал Михадюк в субботу телеканалу ОНТ.

Как было отмечено в сюжете телеканала, Белоруссия готова оказать "Росатому" помощь в возведении атомных электростанций за рубежом, обсуждаются два проекта: АЭС в Египте и два новых энергоблока на атомной станции в Венгрии. "Ожидается, что в середине следующего года будут получены все необходимые разрешения для начала строительных работ в Венгрии", — отмечено в сюжете. Причем было подчеркнуто, что белорусская сторона предлагает свои услуги именно по части строительства.

Что касается возведения атомной электростанции в Египте, то, по данным телеканала, этот проект президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее на этой неделе обсуждал в Египте во время официального визита.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на венгерской АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства — венгерская компания Paks II Nuclear Power Plant. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

В июне 2019 года на площадке "Пакша-2" началось возведение объектов строительно-монтажной базы — административных зданий, монтажных цехов, складов и других, которые в дальнейшем обеспечат сооружение двух новых энергоблоков атомной станции.Для строительства станции привлекаются белорусские специалисты. Ранее Лукашенко заявлял, что "Росатом" доволен качеством работы белорусских строителей и заявлял о готовности белорусской стороны участвовать в строительстве российской корпорацией АЭС за рубежом. В пятницу он сообщил, что во время разговора с Путиным затрагивал тему возможного сотрудничества с российской стороной при реализации ею проекта по возведению АЭС в Египте.