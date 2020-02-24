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МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Утечка авиационного топлива вблизи деревни Красная горка в Московской области ликвидирована, возможность попадания нефтепродукта в водоемы или на грунт исключена, сообщила в понедельник "Транснефть-Верхняя Волга".

"Двадцать четвертого февраля в 11.50 (мск) на 78 километре западного полукольца Кольцевого магистрального нефтеродуктопровода вокруг города Москва вблизи деревни Красная горка городского округа Мытищи Московской области обнаружен выход авиационного топлива в виде воздушно-капельной смеси в бетонном каре обваловки КМНПП. Общий объем составил менее 20 литров, за пределы технологического каре нефтепродукт не попал", — говорится в сообщении компании.

"Транснефть-Верхняя Волга" подчёркивает, что угрозы жизни и здоровью населению нет. "Возможность попадания нефтепродукта в водоемы или на грунт исключена. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Причина выхода нефтепродукта устанавливается. Перекачка осуществляется в штатном режиме", — отмечается в сообщении.

Компания отмечает, что к месту утечки топлива оперативно прибыла бригада аварийной службы Володарского районного нефтепродуктопроводного управления АО "Транснефть-Верхняя Волга". Выход нефтепродукта был локализован, в работах принимало участие десять человек со спецтехникой, поясняет компания.

Ранее в понедельник представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что утечка нефтепродуктов на площади порядка 40 квадратных метров произошла на территории станции АО "Транснефть-Верхняя Волга" в Новой Москве.

"Транснефть-Верхняя Волга" — дочернее предприятие "Транснефти", осуществляющее транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок. Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы компании "Транснефть-Верхняя Волга" имеют общую протяженность нефтепроводов и нефтепродуктопроводов свыше 6 тысяч километров.