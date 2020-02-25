МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в 2019 году выросла в 2,4 раза по сравнению с 2018 годом и составила 216,872 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании снизилась на 12,6%, до 1,81 триллиона рублей.

Валовая прибыль компании уменьшилась на 7,2%, до 241,968 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 5,02 миллиарда рублей, упав в 2,9 раза.

Себестоимость продаж снизилась на 13,3%, составив 1,568 триллиона рублей. Налог на прибыль упал в 3,9 раза, до уровня в 751,636 миллиона рублей.

Краткосрочные обязательства компании на конец 2019 года составили 668,978 миллиарда рублей, что на 16,6% меньше, чем на конец 2018 года, долгосрочные — увеличились на 2,4%, до 661,52 миллиарда.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.