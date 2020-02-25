МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Несколько нефтяных компаний подали заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ, прокачка начнется после оформления маршрутных поручений, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"В соответствии с действующим экспортным графиком, "Транснефть" приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март месяц для поставки нефти на белорусские НПЗ. Принятием этих заявок "Транснефть" подтвердила технические возможности по прокачке нефти. Прокачка сможет начаться после оформления маршрутных поручений", — сказал он.

Демин не уточнил, какие компании подали заявки на прокачку.