МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть падают во вторник, а стоимость марки WTI опускается более чем на 3% на фоне роста опасений вокруг распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.32 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 2,87%, до 54,17 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,15%, до 49,81 доллара за баррель.

Новости по коронавирусу продолжают оказывать давление на котировки. Вспышка заболевания и связанные с ней карантинные меры могут нанести ущерб мировой экономике и ударить по спросу на нефть.