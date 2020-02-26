МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Группа "Интер РАО" довела долю прямого распоряжения в "Томской энергосбытовой компании" ("Томскэнергосбыт") с 24,3% до 100%, став ее единственным владельцем, следует из материалов "Интер РАО".

"Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" приобрело у акционерного общества "Интер РАО Капитал" 3 999 462 642 обыкновенных именных бездокументарных акций и 281 769 199 привилегированных акций типа А акционерного общества "Томская энергосбытовая компания", — говорится в материалах.

Отмечается, что до приобретения акций "Интер РАО" имела 24,3065% "Томскэнергосбыта" в прямом распоряжении, 75,6935% — в косвенном распоряжении. После приобретения акций у "Интер РАО Капитал", группа довела долю прямого распоряжения в "Томскэнергосбыте" до 100%.

В конце мая компании группы "Интер РАО" консолидировали на своем балансе 100% акций "Томскэнергосбыта" по итогам процедуры выкупа у миноритариев.

"Томскэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком Томской области, занимается покупкой и реализацией конечным потребителям электроэнергии на территории региона.