МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в 2019 году выросла на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, до 38,645 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании снизилась на 4,7% и составила 155,18 миллиарда рублей.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, которая объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.