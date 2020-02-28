БАКУ, 28 фев /ПРАЙМ/. Шестое заседание министров в рамках консультативного совета "Южного газового коридора" состоится в Баку в пятницу, подтверждено участие в нем 13 государств, намечены выступления представителей стран-членов проекта и стран, заинтересованных в нем.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.

УЧАСТНИКИ

Как сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Азербайджана, в заседании примут участие заместитель гендиректора генерального директората Еврокомиссии по энергетике Клаус-Дитер Борчардт, замминистра энергетики Турции Алпарслан Байрактар, министр экономики Грузии Натела Турнава, замминистра экономического развития Италии Алессандра Тодде, замминистра энергетики Греции Герасимос Томас и министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

США представят советник заместителя госсекретаря по энергетической дипломатии Курт Доннелли, а Великобританию — торговый посланник премьер-министра по Азербайджану баронесса Эмма Николсон. Сербию на мероприятии представят министр энергетики Александар Антич, Венгрию — замдиректора департамента энергетики в МИД Феликс Молдован.

В мероприятии примет участие замминистра энергетики Хорватии Домагой Валидзич, руководитель службы газа, нефти и лицензирования в агентстве энергетического регулирования Черногории Зарко Юранович. В числе участников также советник президента Туркмении Яхшигельди Какаев и замминистра экономики и энергетики Румынии Никуле Хаврилет.

Согласно информации, среди участников мероприятия компании BP, SCC, Botash, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB AD, Transcaz, SNGN Romgaz SA, UNIPER Global, Bulgargaz EAD, SAS и Plinacro.

В числе международных финансовых учреждений планируется участие представителей Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

ПРОГРАММА

Шестое заседание министров в рамках консультативного совета "Южного газового коридора" после церемонии открытия продолжится на двух пленарных сессиях. На первой сессии будут представлены отчеты о проделанной работе по всем сегментам проекта "Южный газовый коридор".

На второй сессии, модерировать которую будет азербайджанский министр энергетики Парвиз Шахбазов, намечены выступления представителей стран-членов "Южного газового коридора" и стран, заинтересованных в проекте.

По итогам заседания планируется пресс-конференция.