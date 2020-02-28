МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянской Eni SpA, приходящаяся на акционеров, в 2019 году сократилась в годовом выражении почти в 28 раз, до 148 миллионов евро с 4,126 миллиарда евро по итогам 2018 года, сообщает компания.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,04 евро против 1,15 евро в 2018 году. Выручка Eni за отчетный период снизилась на 7,7%, до 71,041 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала минувшего года Eni зафиксировала чистый убыток в 1,891 миллиарда евро с прибыли в 399 миллионов за четвертый квартал 2018 года. Скорректированная операционная прибыль составила при этом 1,805 миллиарда евро, что в 1,7 раза меньше уровня 2018 года в 2,992 миллиарда евро. Разводненный убыток на акцию составил 0,53 евро с прибыли в 0,12 евро годом ранее. Выручка опустилась на 18,2%, до 16,456 миллиарда евро.

Добыча углеводородов компанией за год составила 1,871 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 1% больше показателя за 2018 год. Добыча углеводородов в четвертом квартале поднялась в годовом выражении на 3% и составила 1,921 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

На показатели негативно повлияли особые статьи по убыткам от обесценивания в производстве и переработке, которые суммарно оцениваются в 2,388 миллиарда евро за год (1,969 миллиарда евро за четвертый квартал).

Eni была образована в 1953 году, работает в 73 странах. Штат составляет примерно 32 тысячи человек. Штаб-квартира компании располагается в Риме.