МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Интер РАО" рассчитывает на выплату дивидендов за 2019 год в рамках своей дивполитики, которая предполагает выплату 25% от прибыли по МСФО, сообщил журналистам член правления компании Евгений Мирошниченко в ходе телефонной конференции.

"Мы в настоящее время, менеджмент компании, следуем принятым решениям и остаемся в рамках той дивидендной политики, которая советом директоров определена. Никаких дополнительных решений нет", — сказал он в ответ на вопрос о дивидендах за 2019 год.

Действующая дивидендная политика "Интер РАО" предусматривает выплаты на уровне 25% чистой прибыли по МСФО. В ноябре Мирошниченко говорил, что менеджмент компании не планирует пересматривать дивидендную политику.

"Интер РАО" выплачивала дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,17 рубля на акцию, что на 31% выше, чем выплаты по итогам 2017 года. Всего на выплату дивидендов было направлено 17,92 миллиарда рублей, что составляет 25% чистой прибыли компании по МСФО.