БАКУ, 28 фев — ПРАЙМ. ЕС рассматривает новые маршруты для расширения "Южного газового коридора", заявил заместитель гендиректора генерального директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

"Мы провели очень плодотворные дискуссии на консультативном совете в Баку. Мы раздумываем над новыми маршрутами для расширения коридора, имеются потенциальные очаги в Каспийском море",- сказал Борхардт.

Также поставки газа по "Южному газовому коридору" планируется увеличить с 10 до 20 миллиардов кубометров, это согласовано между сторонами, добавил он.

"После реализации первой фазы проекта "Южный газовый коридор" мы планируем его продолжение, увеличив поставки в два раза, до 20 миллиардов кубометров. Это уже согласовано", — сказал Борхардт.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.