МОСКВА, 29 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило программу развития угольной промышленности России до 2035 года, сообщается на сайте кабинета министров.

Отмечается, что целью программы является создание российским угольным компаниям условий для стабильного обеспечения внутреннего рынка углём и продуктами его переработки, а также для укрепления их позиций на мировом рынке угля.

"Принять к сведению доклад министра энергетики РФ Александра Новака по данному вопросу… Одобрить в целом проект программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года", — говорится в сообщении.

Также первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову и заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову поручено обеспечить координацию данной работы и подготовку совещания до 12 марта.

В 2014 году в России была утверждена программа развития угольной промышленности России до 2030 года. На президентской комиссии по ТЭК в 2018 году глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял о необходимости частных инвестиций в угольную отрасль до 2025 года в 1 триллион рублей. По его словам, это может привести к увеличению угледобычи относительно утвержденной программы на 23-25%. Так, к 2025 году добыча угля может составить 560 миллионов тонн по сравнению с утвержденными 460 миллионами тонн и до 2030 года – 590 миллионов тонн против утвержденных 480.

После заседания комиссии Минэнерго РФ начало разработку программы развития угольной промышленности России до 2035 года. Проект программы до 2035 года включает два сценария развития: консервативный предусматривает добычу угля в объеме 550 миллионов тонн в 2035 году, оптимистический предполагает добычу в 2035 году в объеме 668 миллионов тонн.