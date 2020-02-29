МИНСК, 29 фев /ПРАЙМ/. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 1 марта вырастут на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".

Концерн придерживается политики поэтапного изменения цен на автомобильное топливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году — 27 раз. В предыдущий раз цены изменялись с 23 февраля: они также выросли на одну белорусскую копейку. Нынешнее подорожание — девятое с начала текущего года.

"В январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов за один баррель. С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля концерном с 1 марта 2020 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо: на автобензин АИ-92-К5-Евро – 1,73 белорусского рубля (51,79 российского рубля, или 0,77 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,83 белорусского рубля (54,78 российского рубля, или 0,82 доллара), АИ-98-К5-Евро – 2,05 белорусского рубля (61,37 российского рубля, или 0,91 доллара), на дизельное топливо – 1,83 белорусского рубля (54,78 российского рубля, или 0,82 доллара)", — сообщил концерн.

Как отмечается, "Белнефтехим" осуществляет регулирование цен на нефтепродукты "путем установления предельной максимальной цены", и в соответствии с принятыми подходами цены "постепенно изменяются не более чем на одну копейку в неделю".

"Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте", — добавили в концерне.

Как отмечали ранее в "Белнефтехиме", за 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем выросли на 13%, в то время как мировые котировки нефти за этот период выросли на 17%. При этом, по данным концерна, цены на моторное топливо в Белоруссии остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках.