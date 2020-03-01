МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Текущая цена на нефть является приемлемой для экономики РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в воскресенье провел совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.

"Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", — сообщил Путин в ходе совещания.

Нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились на отметку $50 за баррель. В этой связи сложно делать прогнозы о долгосрочности этой тенденции к снижению, но России нужно быть готовой к разным сценариям, заявил глава государства.

"Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса, нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель. Напомню, что в начале года они находились на отметке 70 долларов за баррель. Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям", — заявил президент.