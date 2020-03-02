МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Средняя за февраль цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 54,24 доллара за баррель, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В феврале 2019 года средняя цена на Urals составляла 63,85 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-феврале 2020 года сложилась в размере 58,13 доллара за баррель, в январе-феврале 2019 года — 61,76 доллара за баррель.

Средняя за 2019 год цена Urals составила 63,59 доллара за баррель, сообщалось ранее.