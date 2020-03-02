МИНСК, 2 мар — ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в долгосрочном контракте с Азербайджаном на поставку нефти, которую планируется перерабатывать на НПЗ в Мозыре, заявил в понедельник белорусский премьер Сергей Румас.

"Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса — Броды — Мозырь", — цитирует Румаса госагентство Белта.

По его данным, такое заявление прозвучало в Минске на встрече с главой азербайджанской госнефтекомпании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. На встрече также присутствуют курирующий ТЭК вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко и председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.