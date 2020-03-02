МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "Газпром нефть" создает должность замгендиректора по работе с федеральными органами власти, на нее назначен бывший министр спорта Павел Колобков, который также стал новым членом правления, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров "Газпром нефти" принял решение об избрании Павла Колобкова членом правления компании и его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти", — говорится в сообщении.

"В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ", — отмечается в релизе.