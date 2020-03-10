СМИ: Российские чиновники объяснили развал сделки с ОПЕК
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Решение о выходе из сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ приняла не оссия, а Саудовская Аравия, пишет газета "Ведомости" во вторник со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников.
"Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе", – утверждает высокопоставленный чиновник.
другой источник издания отметил, что Саудовская Аравия хотела использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, не входящие в ОПЕК.
Собеседник, близкий к Кремлю, отметил: то, что сделка с ОПЕК не навсегда, было ясно изначально. Вопрос состоял только в том, когда отказ от договоренностей произойдет.
https://1prime.ru/energy/20200310/831044631.html