МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2019 году выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 640,2 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Показатель EBITDA в 2019 году вырос на 10,9%, до 1,236 триллиона рублей. Выручка от реализации снизилась на 2,4% и составила 7,841 триллиона рублей.

"За 2019 год чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Лукойл", составила 640,2 миллиарда рублей, что на 3,4% больше по сравнению с 2018 годом. Увеличение чистой прибыли сдерживалось ростом амортизации, а также уменьшением неденежной прибыли по курсовым разницам", — говорится в сообщении.

При этом в четвертом квартале 2019 года чистая прибыль составила 119,3 миллиарда рублей, снизившись на 37,3% по сравнению с третьим кварталом, что в основном связано со снижением EBITDA.