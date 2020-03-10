МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Заседание технического мониторингового комитета ОПЕК+ может быть перенесено с 18 марта на конец месяца или апрель, планы по его проведению окончательно не зафиксированы, сообщили РИА Новости два источника в альянсе ОПЕК+.

"Заседание могут перенести на конец месяца или апрель", — сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил эту информацию, отметив, что планы по проведению встречи экспертов альянса еще точно не зафиксированы.

"Они пытаются определить, стоит ли проводить встречу сейчас. Разница в позициях России и ОПЕК все еще очень большая", — добавил один из собеседников.

Ранее во вторник министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что 18 марта пройдет заседание технического комитета ОПЕК+. Эту информацию подтвердили РИА Новости в Минэнерго РФ, допустив участие во встрече представителей России.