КИЕВ, 10 мар /ПРАЙМ/. Кабинет министров Украины назначил Виталия Шубина врио министра энергетики и защиты окружающей среды, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

Верховная рада Украины 4 марта на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место по представлению президента Украины Владимира Зеленского и. о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства. При этом не были назначены ряд министров, в частности, энергетики.

"Правительство уполномочило заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров. Соответствующие решения приняты на внеочередном заседании 10 марта. Временно исполнять обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды будет Шубин Виталий Николаевич", — сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

До этого Шубин был первым замминистра энергетики и защиты окружающей среды.