МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Цены на топливо в России будут прогнозируемыми, их рост не превысит инфляцию, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Цены будут прогнозируемыми, (их рост — ред.) в пределах не выше инфляции", — сказал он в ответ на вопрос о динамике цен на топливо в России.

Ранее в среду замминистра финансов Алексей Сазанов сказал, что в условиях обвала мировых цен на нефть цены на бензин в РФ снижаться не будут, но и расти не должны.

Завтра, 12 марта, Новак проведёт встречу с российскими нефтяниками, на которой будут обсуждаться планы по добыче и текущая ситуация на рынке нефти.

"Мы регулярно проводим встречи. Очередная встреча запланирована на завтра, мы в том числе обсудим ситуацию, которая складывается на нефтяном рынке… Мы должны обсудить и планы компаний по добыче, и планы по дальнейшей работе и взаимодействию", — сказал министр.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НЕФТИ

Минэнерго РФ ведет телефонные переговоры как со странами ОПЕК, так и со странами вне ОПЕК, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак. Bank of America вновь ухудшил прогноз по росту мировой экономики из-за коронавируса

"Мы общаемся со многими министрами, обсуждаем ситуацию. У нас много телефонных переговоров — с министрами ОПЕК и не-ОПЕК", — сказал он.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса.