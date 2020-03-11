ВАШИНГТОН, 11 мар /ПРАЙМ/. Сам факт официального признания ВОЗ вспышки коронавируса в мире пандемией не стал для энергетического рынка неожиданностью, эти опасения уже были учтены заранее, считает президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group Роберт МакНелли.

"Я так не думаю (что известие о признании ВОЗ факта пандемии повлияет на энергетический рынок — ред.). Когда я говорил с трейдерами, инвесторами и чиновниками, у меня создалось впечатление, что им эта информация была известна заранее — до официального объявления. Я думаю, что было очень понятно по новостям, что это глобальная проблема и сегодняшнее объявление это ничто иное, как попытка догнать реальность", — заявил МакНелли РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончался 4291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается во Франции и Германии.