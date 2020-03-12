МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия готовится поставить в Европу большие объемы нефти, которая намного дешевле российского сырья, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. СМИ: Ирак и Кувейт понизили цены на нефть вслед за Саудовской Аравией

По их данным, Саудовская Аравия обещает европейским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) поставки нефти, которые в три раза превышают обычные объемы поставок сырья из королевства в Европу.

Агентство пишет, что поставки нефти из Саудовской Аравии вкупе с беспрецедентными скидками на нее превращают европейский нефтяной рынок в самую важную сферу передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой. "Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.

Как сказали источники, европейские НПЗ, в том числе таких компаний как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы. "Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании", — отметили источники. По их словам, Aramco подтвердила увеличение объемов поставок европейским нефтяным компаниям.

Во вторник глава Saudi Aramco Амин Нассер подтвердил, что в апреле саудовская госкомпания резко увеличит поставки нефти. По его словам, их объем, включая внутренние поставки, составит 12,3 миллиона баррелей в сутки. Правда, глава компании не упомянул о скидках на 6-8 долларов за баррель, которые, по данным СМИ, Saudi Aramco предложила своим клиентам.

Это произошло после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.