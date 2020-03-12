МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в 2019 году сократилась на 23,3% по сравнению с прошлым годом и составила 7,99 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка за отчетный период увеличилась на 5,2% и составила 97,26 миллиарда рублей. "Это обусловлено ростом выручки от реализации электроэнергии и мощности, и от реализации тепловой энергии (учитывая реклассификацию субсидий на компенсацию недополученных доходов из прочих доходов в выручку)", — отмечает компания.

Показатель EBITDA вырос на 7,7%, до 22,5 миллиарда рублей.

ТГК-1 (входит в группу "Газпром энергохолдинг") — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,9 ГВт, тепловая — 13,5 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).