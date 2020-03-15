МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Вашингтон не стремится наказать Россию или компанию "Роснефть", вводя санкции против ее "дочек" за работу в Венесуэле, а хочет лишить венесуэльского президента Николаса Мадуро экономической помощи, заявил в воскресенье посол США в РФ Джон Салливан.

США внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA — структуру "Роснефти" — и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, который также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

"Мы не стремимся наказать "Роснефть" или "Роснефть-Трейдинг". Мы хотим лишить нелегитимный режим экономической подпитки", — сказал Салливан в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, США хотят "изменить поведение" Мадуро.

"Санкции по Венесуэле затрагивают ведь не только Россию. Со временем вы увидите, что мы стремимся лишить (Мадуро) поддержки и со стороны других стран", — отметил Салливан.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.