МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо совместно заявили, что при текущих рыночных условиях доходы развивающихся стран от нефти и газа в текущем году могут снизиться на 50-85%, достигнув минимума за более чем два десятилетия.

На нефтяном и фондовом рынке сохраняется волатильность на фоне продолжающегося распространения по миру коронавируса. В частности, падение нефтяных цен за последние 10 дней достигло 25-30%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах. Эксперты опасаются, что связанные с заболеванием карантинные меры, влияющие на торговлю, транспорт и туризм, могут сдержать рост мировой экономики.

"Доктор Бироль и генсек Баркиндо пересмотрели влияние (коронавируса — ред.) на уязвимые развивающиеся страны, и отметили, что если текущие рыночные условия сохранятся, их доход от нефти и газа упадет на 50-85% в 2020 году, это будут самые низкие уровни за более чем два десятилетия", — отметили главы организаций, ссылаясь на исследование МЭА, и выразили глубокие опасения в связи с влиянием COVID-2019 на стабильность экономики и рынков, особенно в развивающихся странах.

Такая ситуация, считают главы организаций, может иметь серьезные последствия в социальной и экономической сферах, особенно в здравоохранении и образовании.