МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в 2019 году увеличилась в 1,8 раза по сравнению с предшествовавшим годом и составила 405,759 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка составила 444,471 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше в годовом выражении.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.