МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.

"У сотрудницы нашей дочерней компании "Турбинные технологии ААЭМ", расположенной в Санкт-Петербурге, выявлен коронавирус, после посещения иностранного государства в период отпуска", — сказал собеседник агентства.

"Она изолирована, получает профессиональную медпомощь в лечебном учреждении, самочувствие ее нормальное. В офисе самой компании проведены все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, все контактировавшие с заболевшей сотрудники выведены в карантин и продолжают работу в удаленном режиме. Остальные сотрудники продолжают свою деятельность на рабочих местах", — добавил представитель Росатома.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались. В РФ, по последним данным, подтверждены 199 случаев заражения.