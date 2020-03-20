МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть утром в пятницу ускорили рост до 6-7%, марка Brent дорожает выше 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.00 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 6,01% — до 30,17 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 7,02%, до 27,72 доллара за баррель.

Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд после предыдущего обвала до многолетних минимумов.