МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Правительство и министерство энергетики РФ ежесуточно осуществляют мониторинг поставок нужного объема нефтепродуктов на рынок РФ и контроль за ценами на бензин, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Что касается цен на бензин, то правительство и Минэнерго в ежесуточном режиме обеспечивают мониторинг поставок нефтепродуктов на рынок в нужном количестве и контроль за ценами", — сообщил Мишустин в ходе совещания правительства.