МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Договоренности по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающие взаимные интересы РФ и Белоруссии, позволят обеспечить поставку российской нефти в Белоруссию в полном объеме, сообщается на сайте кабмина РФ.

"Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объеме и на согласованных условиях", — говорится в сообщении.