Договоренности Москвы и Минска обеспечат нефтью РФ НПЗ Белоруссии в полном объеме - кабмин
МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Договоренности по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающие взаимные интересы РФ и Белоруссии, позволят обеспечить поставку российской нефти в Белоруссию в полном объеме, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объеме и на согласованных условиях", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20200321/831122246.html