МИНСК, 21 мар /ПРАЙМ/. Главы правительств Белоруссии и РФ Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили по телефону вопрос возобновления поставок российской нефти для полной загрузки белорусских НПЗ, сообщила в субботу пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева.

Ранее в субботу российский кабмин сообщил, что состоялся телефонный разговор Мишустина и Румаса, в ходе которого, в частности, собеседники отметили "достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества" РФ и Белоруссии в нефтяной сфере. Как отмечается в сообщении, эти договоренности учитывают взаимные интересы и позволят обеспечить поставку российской нефти в Белоруссию в полном объеме.

"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным… Стороны обсудили возобновление поставок нефти для полной загрузки белорусских НПЗ. Также были обсуждены актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Союзном государстве, Евразийском экономическом союзе и ход строительства Белорусской АЭС", — сообщила Исаева на своей странице в Facebook.

По данным пресс-секретаря, в ходе разговора Румас также поблагодарил Мишустина за принятое российской стороной решение, согласно которому белорусские граждане смогут вернуться домой через территорию РФ, используя воздушные и иные пункты пропуска. "Сергей Румас и Михаил Мишустин отметили, что конструктивный характер взаимодействия позволит и в дальнейшем только укреплять и развивать двустороннее сотрудничество", — добавила Исаева.

Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с чиновниками заявил, что Россия полностью поддержала последние предложения Минска по поставкам нефти. Однако о каких конкретно предложениях идет речь, президент не уточнил.

Оба НПЗ в Белоруссии сейчас работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработав около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ никак не могут договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий. С учетом этого Минск диверсифицирует поставки нефти, при этом продолжая переговоры с компаниями РФ. В марте из разных источников, включая собственную добычу внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти. Закупки нефти сейчас ведутся Минском, в том числе, через трейдеров, поставки осуществляются через порты в Одессе и Клайпеде.