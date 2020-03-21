КИЕВ, 21 мар /ПРАЙМ/. Кабинет министров Украины решил продлить контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым на четыре года, соответствующее распоряжение обнародовано в субботу на официальном сайте правительства.

"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о продлении срока полномочий председателя правления акционерного общества Андрея Коболева с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года", — сказано в тексте распоряжения.

Ранее наблюдательный совет "Нафтогаза" рекомендовал украинскому правительству продлить контракт с Коболевым на четыре года, срок действия прошлого контракта истекал 22 марта. Решение, продлевать или не продлевать контракт с главой "Нафтогаза", принимает именно правительство по представлению наблюдательного совета.