МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) из-за коронавируса приостанавливает программу выкупа акций (buy back), сообщается в пресс-релизе компании.



"Сейчас мы предпринимаем действия, чтобы оставаться устойчивыми в течение периода низких цен, волатильности и неопределенности рынка, в соответствии с нашими планами на случай непредвиденных обстоятельств. В этой ситуации из-за распространения Covid-19 и низких цен на сырье мы приостанавливаем программу обратного выкупа акций до дальнейшего уведомления", — приводятся в сообщении слова президента и исполнительного директора Equinor Эльдара Сотре (Eldar Sætre).



Программа выкупа акций на сумму до 5 миллиардов долларов до 2022 года была объявлена 5 сентября 2019 года.



Кроме того, компания начала реализацию мер по снижению эксплуатационных расходов, капитальных затрат и затрат на разведку. Equinor планирует представить обновленный прогноз к концу марта 2020 года.



Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor в мае 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.