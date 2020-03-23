МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2019 год в размере 18,1 рубля на акцию, а также определил дату проведения годового собрания акционеров – 24 апреля, следует из материалов компании.

"Совет директоров ПАО "Новатэк" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 18,1 рубля на одну обыкновенную акцию (181 рубль на одну ГДР) без учета промежуточных дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2019 года, в размере 14,23 рубля на одну обыкновенную акцию (142,3 рубля на одну ГДР)", — говорится в сообщении. Реестр на получение дивидендов закрывается 8 мая.

С учетом промежуточных дивидендов, суммарные дивидендные выплаты за 2019 год составят 32,33 рубля на одну обыкновенную акцию (323,3 рубля на одну ГДР), что на 24,1% больше по сравнению 2018 годом.

"Таким образом, всего на выплату дивидендов по результатам 2019 года рекомендовано направить 98 163 772 980 рублей, что соответствует дивидендной политике компании по выплате не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи", — добавляется в релизе.

Как следует из сообщения, итого, на выплату суммарных дивидендов за 2019 год "Новатэк" направит почти 39% от нормализованной чистой прибыли за отчетный период, которая составила 254,002 миллиарда рублей, увеличившись в прошлом году на 5,2%.

Согласно последним публичным данным о размере доли главы компании Леонида Михельсона (на конец апреля 2012 года), под его контролем находилось 24,75% акций компании. "Газпрому" принадлежит 9,99% ценных бумаг "Новатэка", подконтрольным Геннадию Тимченко компаниям Ena Invest и "Волга груп" — 19,16% и 4,3% соответственно. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер — французская Total, которая владеет 19,4% компании.