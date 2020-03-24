МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron решила сократить план по капитальным затратам на 2020 год на 4 миллиарда долларов, или 20%, до 16 миллиардов, а также приостановить программу обратного выкупа акций (buy back) на 5 миллиардов долларов из-за неблагоприятной ситуации на рынке нефти, говорится в сообщении компании.

"Действия направлены на защиту дивидендов компании, ставят в качестве приоритетной цели создание долгосрочной ценности", — отмечается в релизе.

Компания поясняет, что большая часть сокращения капзатрат, а именно 2 миллиарда долларов, придется на upstream-проекты по разработке нетрадиционных запасов, в основном расположенных в крупнейшем сланцевом бассейне США Permian. При этом план компании по добыче углеводородов к концу 2020 года в этом бассейне также снижен — на 20%, или на 125 тысяч баррелей в сутки нефтяного эквивалента. В марте прошлого года Chevron ставила перед собой цель добывать 600 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки к концу 2020 года и 900 тысяч — к концу 2023 года.

"Вдобавок к сокращению капитальных затрат, компания решила предпринять дальнейшие действия, чтобы поддержать свой баланс, включая приостановку программы обратного выкупа своих акций на 5 миллиардов долларов после того, как в первом квартале уже были выкуплены акции на 1,75 миллиарда долларов", — добавляет Chevron.

При этом компания предупреждает, что недавнее снижение цен на сырьевые товары в результате ослабления спроса на рынках из-за коронавируса, а также роста предложения окажет негативное влияние на ее будущие финансовые и операционные результаты. "Из-за быстро меняющейся обстановки сохраняется неопределенность и непредсказуемость влияния на наши результаты, которое может оказаться существенным", — заключается в сообщении.

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США, работает более чем в 180 странах.